ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BİR İNSANIN HANGİ HAYVANIN KARACİĞERİNDEN TEK BİR ISIRIK ALMASI HASTANEYE KALDIRILMASINA, KARACİĞERİNİN TÜMÜNÜ YEMESİ ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR?

A: Su Aygırı

B: Kanguru

C: Kaplan

D: Kutup Ayısı

Cevap : D