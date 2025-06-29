Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir?

Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bir insanın hangi hayvanın karaciğerinden tek bir ısırık alması hastaneye kaldırılmasına, karaciğerinin tümünü yemesi ölümüne yol açabilir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BİR İNSANIN HANGİ HAYVANIN KARACİĞERİNDEN TEK BİR ISIRIK ALMASI HASTANEYE KALDIRILMASINA, KARACİĞERİNİN TÜMÜNÜ YEMESİ ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR?

A: Su Aygırı

B: Kanguru

C: Kaplan

D: Kutup Ayısı

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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