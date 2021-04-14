Bir insan niçin bağımlı olur? Uzmandan yanıt geldi

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Psikoterapist Kübra Selda Karaca, bağımlılıktan bahsetti. Karaca, insanı içine çeken ve hayatını zora sokan bağımlılığın pek çok nedeni olabileceğini anlattı.