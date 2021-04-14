Bir insan niçin bağımlı olur? Uzmandan yanıt geldi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık
Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Psikoterapist Kübra Selda Karaca, bağımlılıktan bahsetti. Karaca, insanı içine çeken ve hayatını zora sokan bağımlılığın pek çok nedeni olabileceğini anlattı.
Psikoterapist Kübra Selda Karaca, çağımızın sorunu olan bağımlılıktan ve zararlarından bahsetti. "Bir insan niçin bağımlı olur?" sorusuna da yanıt veren Karaca, herhangi bir şeye duyulan bağımlılığının hayat kalitemizi azaltabileceğini söyledi.