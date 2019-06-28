Bir Hızlı Radyo Patlaması Kaynağı İlk Kez Keşfedildi

Hızlı Radyo Patlaması (FRB) adı verilen olgu, hızlı bir enerji ayrımıdır. Anlık olarak gerçekleşir, uzayda milyarlarca yıl yolculuk eder, gaz ve toz bulutlarının içinden kendine yol bulur. Zaman içerisinde uzayan bu enerji dalgası, renk değiştirir. Bu dalgalardan biri, 2018 yılında milisaniyeler ile ölçülecek kadar kısa bir süreliğine Avustralya'daki bir teleskopun gözlemine takıldı.

Tarihte ilk defa olarak bir FRB'yi uzay ve zaman içerisinde çıktığı noktaya kadar izleyebilen araştırmacılar, yaptıkları çalışmayı Science dergisinde yayımladı. Araştırmacılar böylece dalgaların kaynağı ile dünya arasındaki maddeleri anlayabilmeyi ve denk gelirse galaksiler arasında var olduğuna inanılan, henüz keşfedilmemiş nötron ve proton ceplerini bulmayı amaçlıyorlar.

Araştırmacılardan Jean-Pierre Macquart, bu patlamaların uzayda madde ile karşılaştıklarında şekil değiştirdiklerini belirterek, artık nereden geldiklerini bildiklerine göre bu dalgaları evrendeki galaksiler arası madde miktarını ölçmekte kullanabileceklerini söylüyor.

Araştırmacılardan Adam Deller, yeni keşfedilen FRB'nin 2016'da keşfedilen FRB'den çok daha farklı olduğunu belirtirken; yeni keşfedilen radyo dalgalarının kaynağının bir nötron yıldızı gibi tekrarlayan bir kaynak olmadığını, görece az sayıda yıldızdan oluşan bir galaksinin şekillenme sürecinde ortaya çıktığını belirtiyor.

FRB'lerin kökeninin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Uzay gemilerinin yaydığı radyasyonlardan süper kütleli kara deliklere pek çok farklı olağan şüphelinin FRB kaynağı olabileceği iddia ediliyor. Araştırmanın yazarları, artık ellerinde FRB hakkında yeterince bilgi olduğu için sonraki vakaların daha kolay keşfedileceğini belirtiyor.