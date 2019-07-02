Bir Güvercinle Dehşet Saçabileceğiniz Oyun Pigeon Simulator Duyuruldu

Surgeon Simulator ve I am Bread oyunlarından tanıdığımız geliştirici stüdyo Bossa, Pigeon Simulator isimli yeni bir oyun duyurdu. Oyun, Bossa Studios'un geliştirdiği Worlds Adrift isimli MMO oyunu iptal edildiğinden bu yana geliştirmeye başladığı ilk oyun.

Pigeon Simulator oyununda, oyuncular oyunun isminden de anlaşılacağı üzere bir güvercini kontrol edecekler. Oyundaki amaç şehir sakinlerinin hayatını kabusa çevirmek olacak. Şehirde farklı amaçlar uğruna dolaşan insanların olacağı oyunda, fragmanda gösterildiği üzere bir güvercin olarak beklenmedik kargaşalara sebep olunabilecek. Oyuncular oyunda arabalar patlatabilecek, insanları havaya kaldırıp taşıyabilecek ve bir güvercin simülatörü oyunundan beklenilebileceği üzere insanların üzerlerine kakalarını yapabilecekler. Aslına bakarsanız batıl inançlara göre bir güvercinin insanların üzerine kakasını yapması iyi şans çağrıştırır ama Pigeon Simulator oyunundaki insanların kâbusu olacak gibi görünüyor. Dilerseniz oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bossa Stüdyosu benzer yapıya sahip oyunlar yaparak adını simülasyon türü oyun yapan şirketlerin arasına sokmayı başardı. Örneğin stüdyonun önceki oyunlarından olan Surgeon Simulator'da oyuncular genelde başarılı bir ameliyat gerçekleştirmektense hastalara hiç beklenmedik şekillerde hasarlar vermeye çalışıyorlar.

Simülasyon türünün birçok örneği olması Pigeon Simulator için kıyaslamalar olacağı anlamına da geliyor. Örnek olarak Coffee Stain Stüdyosu tarafından geliştirilen, tüm şehri kargaşaya sürüklemeye çalışan bir keçinin yönetildiği Goat Simulator oyununu verebiliriz. Goat Simulator'da belki oyuncular insanların üzerlerine kakalarını yapamıyor olabilirler ancak yönettikleri keçinin diliyle insanları oradan oraya sürükleyebiliyorlar. Goat Simulator oldukça büyük bir başarı yakalamıştı ve bu fırsattan istifade etmeye çalışan Bossa Stüdyosu, oyunun geliştirici stüdyosu Coffee Stain'le I Am Bread oyunlarına yayınlayacakları bir eklenti paketi için birlikte çalışmışlardı.

Bir diğer merak konusuysa Pigeon Simulator gibi simülasyon türü oyunların zamanının geçip geçmediği. Oyun çıktıktan sonra elde ettiği başarı bizlere bu sorunun cevabını verecek.