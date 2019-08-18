Bir gün önce bindiği takside ölüm tehdidi alan Barbaros Şansal, darp edildi

18.08.2019 15:23

Terzi yamağı Barbaros Şansal, bindiği takside ölüm ve cinsel saldırı tehdidi aldı. Yaşadığı olayı yazdığı köşe yazısında anlatan Şansal, "Güvende miyiz?" dedi.

"ŞOFÖR AYNADAN BENİ SÜZÜYOR"

Başından geçen olayları kendi köşesinde anlatan Barbaros Şansal, şunları aktardı: "'Gümüşsuyu'na rica edeceğim lütfen!' Şoför aynadan dikkatle beni süzüyor. 'Seni bir yerden tanıyor muyum ben?!' 'İnsan insana benzer kardeşim, sanmam' diyorum. Dikiz aynasından üzerime saplanan bakışlar gözümden kaçmıyor.

"ÖNCE TECAVÜZ EDER SONRA EŞEK SUDA GELENE KADAR DÖVERİM"

Önce konsolda asılı cep telefonuna Barbaros Şansal diye sesleniyor. Telefondan "Türk moda tasarımcısı" diye bilgi sesi geliyor. Şoför devam ediyor: "Yok. Bir i.ne modacı var. Adı Barbaros Şansal, ona benzettim. Tanıyor musun?" "Bilmem hiç duymadım, o sektörle alakam yok" diye yanıtlıyorum.

Devam ediyor: "Bizim ülkücüler onu havalimanında ne güzel benzettiler ama. Yurt dışına kaçmış it. Keşke gelse de benim arabama binse. Önce bir güzel tecavüz ederim. Sonra ver Allah ver, eşek sudan gelene kadar döverim. Sonra da öldürür yol kenarına atarım."

HAKARETE UĞRAYIP, DARP EDİLDİ

"Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmadığını düşünmeden de edemiyorum." diyen Barbaros Şansal, yaşanan olayın sabahında Sarıyer meydanında herkesin gözü önünde hakaret uğrayıp darp edildiğini söyledi. Şansal, yaşadığı olayları anlattığı yazısı "Güvende misiniz?" sorusuyla sonlandırdı.