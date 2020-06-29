Bir grup Julian Assange destekçisi Londra'da protesto gösterisi düzenledi
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Bir grup Julian Assange destekçisi Londra'da protesto gösterisi düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange destekçisi Assange'nin avukatlarının resmi duruşmaya katıldığı sırada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

29.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:28

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange destekçisi Assange'nin avukatlarının resmi duruşmaya katıldığı sırada Westminster Sulh Ceza Mahkemesi önünde bir protesto gösterisi düzenledi.

Bir grup Julian Assange destekçisi Londra'da protesto gösterisi düzenledi

Kaynak: AA

Manşet

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