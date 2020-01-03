Bir gece iki şehir iki konser

03.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:48

Drift şampiyonasının yanı sıra sesiyle ve yaptığı aranjelerle adından söz ettiren Doğukan Manço, yılbaşında Ankara'da sonra da Çorum'da konser verdi.

Ankara da Uğur okulları lise öğrencilerinin yeni yıl partisinde yer alan Manço, daha sonrasında ise soluğu Çorum'da konser vererek 2000 müzikseverle birlikte yeni yılı kutladı.

Kaynak: Bültenler