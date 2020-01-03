Bir gece iki şehir iki konser
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Bir gece iki şehir iki konser

10 parmağında 10 marifet bulunan Doğukan Manço, yılbaşında 2 şehir dolaşarak yüzlerce hayranına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

03.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:48
Bir gece iki şehir iki konser

Drift şampiyonasının yanı sıra sesiyle ve yaptığı aranjelerle adından söz ettiren , yılbaşında Ankara'da sonra da 'da konser verdi.

Ankara da Uğur okulları lise öğrencilerinin yeni yıl partisinde yer alan Manço, daha sonrasında ise soluğu Çorum'da konser vererek 2000 müzikseverle birlikte yeni yılı kutladı.

Kaynak: Bültenler
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