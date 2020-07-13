Bir gazeteci tutuklandı, birçok gazeteci iktidarı protesto için ayağa kalktı Hakan Aksay'la, Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Rusya 149'uncu, Türkiye ise 154'üncü.-Eho Moskvı GYY Aleksey Venediktov davada şeffaflık istedi: "Devlet sırrı diyerek her şeyi gizlemek yerine iddiaya kanıtlar gösterilmeli.

Hakan Aksay'la, Kuzey Gündemi'nde bu hafta | -Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Rusya 149'uncu, Türkiye ise 154'üncü. -Eho Moskvı GYY Aleksey Venediktov davada şeffaflık istedi: "Devlet sırrı diyerek her şeyi gizlemek yerine iddiaya kanıtlar gösterilmeli." -"Rusya halkı neden Putin'i 'hakem' olarak görüyor?" Rusya uzmanı Hakan Güneş, Başkan Putin'in durumunu analiz etti. -EDAM Başkanı Sinan Ülgen Kuzey Gündemi'ne değerlendirdi: "Türkiye ve Rusya'nın nüfuz alanlarını paylaşması, Libya'yı bölebilir." Kaynak: DailyMotion.com