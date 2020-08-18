Bir Film Bir Konuk...Berk Hakman ile 'Taxi Driver' "Okul", "Janjan", "Tepenin Ardı", "Taksim Hold'em" filmleri, "Suskunlar", "Kaçak" ve"Siyah İnci" dizilerinden tanıdığımız oyuncu Berk Hakman var bugün "Bir Film BirKonuk"ta. Hakman ile Martin Scorsese'nin tartışmalı başyapıtı "Taxi Driver"ı konuştuk.Onun için bu filmin önemini dinledik.

"Okul", "Janjan", "Tepenin Ardı", "Taksim Hold'em" filmleri, "Suskunlar", "Kaçak" ve "Siyah İnci" dizilerinden tanıdığımız oyuncu Berk Hakman var bugün "Bir Film Bir Konuk"ta. Hakman ile Martin Scorsese'nin tartışmalı başyapıtı "Taxi Driver"ı konuştuk. Onun için bu filmin önemini dinledik… Kaynak: DailyMotion.com