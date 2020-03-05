Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
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Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Ezel Akay'ın yönettiği, Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'u bir araya getiren, 20 Mart'ta vizyona girecek '9 Kere Leyla' filminin afişi yayınlandı.

05.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:03
Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

'in karısından boşanmak için her yolu deneyen Adem'i, 'ın Adem'in sürprizli karısı Leyla'yı, Elçin Sangu'nun evlilik terapisti Nergis'i, Fırat Tanış'ın kızıl saçlarıyla müzayedeci Mahdum'u ve Alican Yücesoy'un avukat Haris'i canlandırdığı 'ın yeni filmi '9 Kere Leyla'nın vizyon afişi yayınlandı.

Bir evlilik, iki aşk, üç bela çevresinde gelişen hikayeyi masalsı ve gerçeküstü bir görsel komediyle sunan Ezel Akay'ın yeni filmi 20 Mart'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Contact Film Works ve BKM'nin yapımcılığını üstlendiği, Ezel Akay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, CGV Mars dağıtımıyla vizyona girecek '9 Kere Leyla'nın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Emre Kıvılcım, Hakan Eke, İhsan Ceylan rol alıyor.

Kaynak: Bültenler

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