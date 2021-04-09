"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi
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"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
'Bir erkeğin beni aldatması sorun değil' diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi

İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, katıldığı programda "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na "Kafa yanık bunlarda. Böyle diyerek İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan ve şimdilerde adı Murat Balcı ile anılan Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan oyuncu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" dedi.

"ANLADIK EN MARJİNAL SİZSİNİZ"

Esra Dermancıoğlu'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı. Oyuncuya en sert tepkilerden biri de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'den geldi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tatlıses "Kafa yanık bunlar böyle böyle konuşarak İslamiyet'e dokunmaya çalışıyorlar! Tabi İslamiyet uzak olduğu İçin kendilerinden yazık bunlardan az var ama çok gözümüze gözümüze sokuluyor. Anladık en marjinal sizsiniz" dedi.

'Bir erkeğin beni aldatması sorun değil' diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi
'Bir erkeğin beni aldatması sorun değil' diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi
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Ecem Altan
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