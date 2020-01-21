Bir düğüne katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın esmesiyle frikik verdi
Çukur dizisinin oyuncusu Necip Memili'nin nikahına sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın azizliğine uğradı. İç çamaşırsız giydiği kısa elbisesi açılan Önal, frikik vermekten kurtulamadı.
'Çukur' isimli dizide 'Cumali' karakterine hayat veren Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile Ortaköy'de yer alan bir otelde nikah masasına oturdu. Nikaha sevgilisi Aras Bulut İynemli ile katılan Bige Önal ise iç çamaşırsız giydiği kısa elbisesiyle rüzgarın azizliğine uğradı.
FRİKİK VERMEKTEN KURTULAMADI
Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun nikah törenine ünlü isimler akın etti. Gecenin sonunda basın mensuplarının karşısına geçen ikiliden Önal, talihsiz bir an yaşadı. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan'ın kızı oyuncu Bige Önal, sevgilisiyle basın mensuplarını sorularını yanıtlarken esen rüzgarın azizliğine uğrayarak frikik verdi. Oyuncu, eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı.
BİGE ÖNAL KİMDİR?
Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşında iken anne babası boşandı. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.
28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan "Elde Var Hayat" adlı dizide Bige Önal, Yeliz karakterini canlandırırken dizinin başrollerinde Emre Altuğ ve Rojda Demirer oynadı. Bige Önal son olarak Netflix'de yayınlanan Hakan: Muhafız isimli dizide rol aldı.
Haber Videosu: Bir düğününe katılan oyuncu Bige Önal, rüzgarın esmesiyle frikik verdi
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İyi türkiye gördü gündem oldu reklam yaptı ismi duyulduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Zevali kız diyorlar bende kız diyeyim rüzgârın azizliğine uğramış cooöok utanmış yazikCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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YA KIZIM AKLI GEÇTİKTE HADİ, ALLAH GÜZELLİK DAĞITIRKEN NEREDEYDİN?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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MİDE BULANDIRICI BİR HABERCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Aziz metrobüs durağı geliyor musun gelmiyor musun ben sürekli iniyorum şimdi bir şey olmaz ben sürekli yüzden ben sana efendim tüm daha fazla benCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu haberi yapan ve kamerayi tutan insanlarin bacilarini ve kizlarini böyle cekseler acep hoslarina gidermi? Arkadas görüyorsan ört demi, kusuru örtmede gece gibi ol. Birde yayma bre adamCevap Yaz 97 17 Yayından Kaldır
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boş yapma kadın amacına ulaşmış istediği olmuş36 15 Yayından Kaldır
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Bu haberin bir an önce kaldırılması gerekiyor böyle bir haberi şuan sayfanıza taşımanız utanç vericiCevap Yaz 81 10 Yayından Kaldır