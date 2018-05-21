Bir Dönem Türk Kadınlarının Sevgilisi Olan Mehmet Akif Alakurt'un Son Hali Şaşırttı
Oynadığı dizilerde canlandırdığı karakterler ile önemli bir hayran kitlesi kazanan Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Bir döneme damga vuran Adanalı ve Sıla dizileri ile şöhreti yakalayan Mehmet Akif Alakurt'un son hali hayranlarını şoke etti.
TÜM ZAMANINI KÖPEKLERİYLE GEÇİRİYOR
Oyunculuğunu bıraktığını açıklayan ve kendi köşesine çekilen yakışıklı oyuncu, tüm zamanını köpekleriyle geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Alakurt, son paylaşımıyla hayal kırıklığına uğrattı.
GÖRENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR
Sakallarını biçimsiz bir şekilde uzatan ve saçlarını kazıtan Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler "Nereden nereye" demeden edemiyor.
Yakışıklı oyuncunun eski hali;
YORUMLAR (12)
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Herşey eskir yıpranır. Eski Türkiye gibi. Şimdi yeni Türkiye var hızla büyüyen. . Tabular devri bitti çok şükür. . Kalıntıları var ama oda son bağırışlarını yapıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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o ne la ne olmuş bu adama vah vahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arı niye vızılar şimdi anladımCevap Yaz Yayından Kaldır
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ESKİ HALİDE ÇOK MATAH BİR ŞEY DEĞİLDİ ZATEN DAĞDAN İNMİŞ GİBİ !Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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vur cigaranın içkinin gözüne tipin kaysın ondan sonra bu adama noldu?nolacak olan olmuş işte ya keş oldu ya ayyaşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır