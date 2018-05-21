Bir Dönem Türk Kadınlarının Sevgilisi Olan Mehmet Akif Alakurt'un Son Hali Şaşırttı

Bir döneme damga vuran Adanalı ve Sıla dizileri ile şöhreti yakalayan Mehmet Akif Alakurt'un son hali hayranlarını şoke etti.

TÜM ZAMANINI KÖPEKLERİYLE GEÇİRİYOR

Oyunculuğunu bıraktığını açıklayan ve kendi köşesine çekilen yakışıklı oyuncu, tüm zamanını köpekleriyle geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Alakurt, son paylaşımıyla hayal kırıklığına uğrattı.

GÖRENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR

Sakallarını biçimsiz bir şekilde uzatan ve saçlarını kazıtan Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler "Nereden nereye" demeden edemiyor.

Yakışıklı oyuncunun eski hali;