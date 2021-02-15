Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi nedir? Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimlerdir?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi buluşturan, bilimkurgu türündeki 'Bir Denizaltı Hikayesi' ismiyle anılan dizinin konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi nedir? Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimlerdir? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak? Nerede yayınlanacak? Nerede çekiliyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi buluşturan, bilimkurgu türündeki 'Bir Denizaltı Hikayesi' ismiyle anılan dizinin konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi nedir? Bir Denizaltı Hikayesi oyuncuları kimlerdir? Bir Denizaltı Hikayesi ne zaman başlayacak? Nerede yayınlanacak? Nerede çekiliyor?İşte detaylar haberimizde…

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Dizi, güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Denizaltında hayatta kalmayı konu olacak dizi merakla bekleniyor.

Bir Denizaltı Hikayesi, 2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanan, yönetmen koltuğuna Tolga Karaçelik'in oturduğu, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı'nın birlikte kaleme aldıkları, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu aksiyon ve dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, dijital platformda yayınlanacak olan 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimleri İzmir Foça'da devam ediyor.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu dizinin adı henüz belli olmadı. Şimdilik Bir Denizaltı Hikâyesi" adıyla anılan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan dizinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor. Oyuncu kadrosu netleşmeye başlanan ve merakla beklenen dizinin 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.