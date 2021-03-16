Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı
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Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı

16.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:22

Mardin'in Nusaybin ilçesinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Gülbahar Asabay'ı, erkek kardeşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, Gülbahar'ın kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

Dün öğle saatlerinde, Nusaybin'in Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta eşinden boşanan 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evde silahlı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler de polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gülbahar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİLİ, ERKEK KARDEŞİ ÇIKTI

Gülbahar Asabay'ın öldürülmesinin ardından evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının, erkek kardeşi olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Gülbahar'ın kardeşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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