Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
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Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | 3. Sayfa

Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü 2005 yılında işlenen cinayet üzerine çalışan polis, 1 kayıp 1 normal ölüm olarak kayıtlara geçen 2 cinayeti de çözdü 1.

Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü

2005 yılında işlenen cinayet üzerine çalışan polis, 1 kayıp 1 normal ölüm olarak kayıtlara geçen 2 cinayeti de çözdü

1.5 yıllık çalışma da her bağlantı tespit edilirken bir çok kişi dinlendi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşlı ve kimsesiz kadınların evlerinde ölü bulunması üzerine başlatılan çalışmada 3 cinayeti çözdü.

2005 yılında işlenen Seher Alder'in ölümü üzerine çalışma yapan ekipler, 2 farklı olayında cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetler, yapılan araştırmalarda ifadelerden yola çıkarak aydınlatıldı. Tanık sorguları ve gizli tanıklarında ifadelerinden hareket polis, yaşlı kadınların ölümleri üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir'de yaşanan olaylar kayıtlara 2005 yılında Bahçeli Evler Mahallesinde kayıp olarak geçen Mehlinaz Ayatay ve 2005 yılında normal ölüm olarak geçen Sultan Boran'ın ölümü üzerine başladı. Yapılan çalışmalar da 5 şüpheli Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kırşehir merkezi ile birlikte 6 ilde de çalışmalar derinleştirilerek sürdürüldü. Kırşehir merkezde göz altına alına D.Ç., D.Ş., B.E., M.K., E.Ş., Cinayet Büro ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Yaşlı kadınlardan Sultan Boran evinde boğularak, Mehlinaz Ayatay kuyuya atılarak Seher Alder ise tarlada gömülü olarak bulundu.

Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü
Bir cinayet araştırması 3 cinayeti çözdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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