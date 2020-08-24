Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu kimdir? Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli? Türev Uludağ hayatı ve biyografisi!
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Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu kimdir? Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli? Türev Uludağ hayatı ve biyografisi!

Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu kaç yaşında, nereli? Türev Uludağ hayatı ve biyografisi nedir? Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ kimdir?

Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu kimdir? Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli? Türev Uludağ hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:16

Sevilen TV programı Bir Bilen Bir Pişiren, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Bir Bilen Bir Pişiren hakkında, Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Bir Bilen Bir Pişiren kimdir? Bir Bilen Bir Pişiren sunucusu Türev Uludağ kaç yaşında, nereli? Türev Uludağ hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

BİR BİLEN BİR PİŞİREN SUNUCUSU TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Meslek: Sunucu, Aşçı, Şef

Doğum Tarihi: 01.01.1987

Doğum Yeri: Adana

Boyu: 1.84 m

Eğitimi: Bursa Uludağ Üniversitesi

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

Türev Uludağ 1,84 boyu ve 100'ün üzerinde kilosu ile dünyayı yiyen adam lakabı takılmıştır.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

Şef, aşçı 1987 doğumlu Türev Uludağ, aşçılık eğitimive Craft Akademi'de Kamera Önü Oyunculuk eğitimi almıştır. Türev Uludağ daha önce Tv360'da Mutlu Kahvaltılar isimli bir yemek programı yapmıştır.

Adana Pozantı da bir reçel üretim tesisi kurmuştur. Beşiktaş'taki restoranında 50'den fazla çeşit reçel sunmaktadır misafirlerine.

Türev Uludağ evli ve Uraz adında bir erkek çocuğu var.

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