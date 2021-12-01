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Bir aylık bebeğini vahşice katletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir aylık bebeğini vahşice katletti

Yozgat'ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Çandır ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen kadın, 1 aylık bebeğini vahşice öldürdü.

Olay, bugün Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki F.B., komşularına bebeğini öldürüp sobada yaktığı itirafında bulundu. Eve giden komşular, sobada bebeğin cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesiyle köye giden jandarma ekipleri, kadını gözaltına alındı. Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi.

Korkunç cinayeti işleyen kadının psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Bir korkunç haber de Yozgat'tan! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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