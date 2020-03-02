Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı - Haber

Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

02.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:07
Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi mahallesinde bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında garajda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Garaj ve çevresinde maddi hasar oluştu.

Polis, patlamanın nedeninin belirlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler