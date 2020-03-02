Bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Başkentte, bir apartmanın garajında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Aktepe mahallesinde bir apartmanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sırasında garajda bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Garaj ve çevresinde maddi hasar oluştu.
Polis, patlamanın nedeninin belirlenmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA