Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, kendi oğlunu yaraladı
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Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, kendi oğlunu yaraladı

Adıyaman'da bipolar hastası olan ve tedavi gören 27 yaşındaki Zeynep Delibaş, tartıştığı yengesi Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş hayatını kaybederken, oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor.

Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, kendi oğlunu yaraladı
20.05.2020 23:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:58

Adıyaman'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) bıçakladı. Sultan Delibaş hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralandı. Kaçan Zeynep Delibaş'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

YENGESİ VE OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti. Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OĞLUNUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Delibaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralı Ali Delibaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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