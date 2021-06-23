Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?
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Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?

Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Biontech Alman aşısı mı sorusu yer aldı. Peki, Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech Alman aşısı mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH AŞISI HANGİ ÜLKENİN AŞISIDIR?

BioNTech SE, (Orijinal yazım: BioNTech, İngilizceden Biopharmaceutical New Technologies'den oluşturulmuştur) Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

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