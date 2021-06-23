Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Biontech Alman aşısı mı sorusu yer aldı. Peki, Biontech aşısı hangi ülkenin aşısıdır?