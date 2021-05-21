Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak?

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Expriment 101, açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant'ın konsollara yönelik oynanış videolarını yayınladı. Biomutant'ın geriye uyumlulukla çalışan PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarından oynanış görüntüleri paylaşıldı. Biomutant, hangi tarihte çıkış yapacak? Detaylar haberimizde!