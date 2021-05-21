Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak?
Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Expriment 101, açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant'ın konsollara yönelik oynanış videolarını yayınladı. Biomutant'ın geriye uyumlulukla çalışan PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarından oynanış görüntüleri paylaşıldı. Biomutant, hangi tarihte çıkış yapacak? Detaylar haberimizde!
THQ Nordic'un yayıncılığını, Experiment 101'in geliştiriciliğini yaptığı yumruk, silah ve mutant yeteneklerini birleştirmenize izin veren eşsiz dövüş sistemli açık dünyalı bir kıyamet sonrası Kung-Fu hikayesi oyunu Biomutant'ın geriye uyumlulukla çalışan PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının oynanış videoları paylaşıldı.
PlayStation 5 versiyonu 1080p çözünürlükte, 60fps olarak çalışıyor ve çözünürlüğü 4K'ya upscale ediyor. Geliştirici ekibin belirttiğine göre PlayStation 5 versiyonunda stabilite ve performans sorunları nedeniyle doğal 4K devre dışı bırakılmış.
Xbox Series X versiyonu dinamik 4K çözünürlükte 60fps çalışıyor. Xbox Series S için oynanış videosu yayınlanmadı ancak dinamik 1440p çözünürlükte 30fps olduğu açıklandı.
Biomutant, bu hafta piyasaya çıkışını gerçekleştiriyor. 25 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin) için çıkış yapacak. EA Play Pro'ya dahil olacak.
BIOMUTANT PLAYSTATION 5 OYNANIŞ FRAGMANI
BIOMUTANT XBOX SERIES X OYNANIŞ FRAGMANI