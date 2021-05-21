Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak?

Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici Expriment 101, açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant'ın konsollara yönelik oynanış videolarını yayınladı. Biomutant'ın geriye uyumlulukla çalışan PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarından oynanış görüntüleri paylaşıldı. Biomutant, hangi tarihte çıkış yapacak? Detaylar haberimizde!

THQ Nordic'un yayıncılığını, Experiment 101'in geliştiriciliğini yaptığı yumruk, silah ve mutant yeteneklerini birleştirmenize izin veren eşsiz dövüş sistemli açık dünyalı bir kıyamet sonrası Kung-Fu hikayesi oyunu Biomutant'ın geriye uyumlulukla çalışan PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının oynanış videoları paylaşıldı.

PlayStation 5 versiyonu 1080p çözünürlükte, 60fps olarak çalışıyor ve çözünürlüğü 4K'ya upscale ediyor. Geliştirici ekibin belirttiğine göre PlayStation 5 versiyonunda stabilite ve performans sorunları nedeniyle doğal 4K devre dışı bırakılmış.

Xbox Series X versiyonu dinamik 4K çözünürlükte 60fps çalışıyor. Xbox Series S için oynanış videosu yayınlanmadı ancak dinamik 1440p çözünürlükte 30fps olduğu açıklandı.

Biomutant, bu hafta piyasaya çıkışını gerçekleştiriyor. 25 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Origin) için çıkış yapacak. EA Play Pro'ya dahil olacak.

BIOMUTANT PLAYSTATION 5 OYNANIŞ FRAGMANI

BIOMUTANT XBOX SERIES X OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Burak Sergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Biomutant konsollar için oynanış videoları yayınlandı! Biomutant hangi platformlar için, ne zaman çıkış yapacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:54:53. #1.16#

title