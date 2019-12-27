Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı
Haberler » Dünya » Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı - Haberler

Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı

Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, oyların yüzde 72'si ile partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin açık ara galibi oldu. Hükümeti kurmakta zorluk çeken 70 yaşındaki siyasetçi, aynı yıl içinde üçüncü kez genel seçime girmeye hazırlanıyor

27.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:12
Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı

Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği 'de Başbakan Binyamin Netanyahu, partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin açık ara galibi oldu.


Netanyahu, 116 bin parti üyesinin oy kullandığı seçimde yaklaşık yüzde 72 ile rakibi Likud milletvekili Gideon Saar'ı geride bıraktı. Saar ise oyların yüzde 28'ini aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler