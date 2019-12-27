Binyamin Netanyahu açık arayla partisi Likud'un başkanlık seçimini kazandı

27.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:12

Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, partisi Likud'da yapılan başkanlık seçiminin açık ara galibi oldu.



Netanyahu, 116 bin parti üyesinin oy kullandığı seçimde yaklaşık yüzde 72 ile rakibi Likud milletvekili Gideon Saar'ı geride bıraktı. Saar ise oyların yüzde 28'ini aldı. Euronews.com'da Görüntüle