Binlerce Liralık Apple Mac Pro Tekerleği Kaykay Tekeri Oldu! Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Mac Pro Tekerlek Kiti hakkında merak edilen detayları daha öncesinde

Apple tarafından geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Mac Pro Tekerlek Kiti hakkında merak edilen detayları daha öncesinde yayınladığımız yazıda sizlere aktarmıştık. Binlerce lira değerindeki bu tekerlekleri daha farklı şekillerde değerlendirmek isteyen bir yayıncı, kullandığı kaykayın tekerleklerini sökerek Apple Mac Pro tekerleği taktı.

Apple Mac Pro Tekerleği Beklenildiği Kadar Dayanıklı mı?

Ülkemizde 42,999 TL başlangıç fiyatı ile kullanıcılara sunulan Mac Pro, bazı ek donanımlar ve bileşenler ile güncellenebiliyor. Eğer bu cihazı satın alırsanız ve ilk yapılandırma sırasında bir tekerlek taktırmak yerine bunu daha sonrasında yapmak isterseniz, bunun için Mac Pro Tekerlek Kiti almanız gerekiyor ki, kendisi 5,599 TL fiyatı ile küçük çaplı bir şok yaşatıyor.

Bu arada şirketin yurt dışı fiyatlarına göz attığımızda Mac Pro Tekerlek Kiti 699 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu noktada iPhone 11 64 GB (699 dolar) ile aynı fiyata sahip olan tekerlek sosyal medyada oldukça büyük bir ses getirmişti.

Yeni nesil iPhone modellerinin fiyatları ile yarışan tekerleklerle yapabileceğiniz pek fazla şey olmasa da bazı başka fikirler mevcut.

Braille Skateboarding tarafından yayınlanan yeni bir videoda 5,599 TL değerindeki Mac Pro tekerlekleri kutusundan çıkartıldı, kısaca incelendi ve bir kaykaya monte edilmek üzere kenara koyuldu. Video üzerinde tekerleklerin monte edilmesini ve monte edildikten sonra yapılan denemeleri izleyebilirsiniz.

Söz konusu videoya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra konuyla ilgili görüşünüzü aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.