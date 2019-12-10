Bingöl Havalimanı 186 bin yolcuya hizmet verdi

10.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:08

Bingöl Havalimanında Kasım ayı sonu itibariyle 186 bin 829 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerinde, Bingöl Havalimanı iç hat yolcu trafiği 16 bin 86 olduğu belirtildi.



2019 yılı Kasım ayında Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği 128, yük trafiği toplamda 128 ton olarak gerçekleştiği aktarıldı.



Yine Bingöl Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 186 bin 829, uçak trafiği bin 362, yük trafiği ise bin 661 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA