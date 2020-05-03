Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor
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Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor

Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor
03.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:35

Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor Bingöl'de Korona virüs tedbirlerine vatandaşların büyük bir bölümü gönüllü olarak uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor

BİNGÖL - Bingöl'de Korona virüs tedbirlerine vatandaşların büyük bir bölümü gönüllü olarak uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken bir çok il de olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşlar gönüllü olarak büyük oranda uyuyor.Kentte sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşlar alınan tedbirlere gönüllü olarak uymasıyla, en işlek caddeler de boş kaldı.Zorunlu olarak fırın, eczane ve market gibi işletmeler açık olan şehirde, bir çok iş yeri de kapalı bulunuyor.

Şehir merkezinde esnaf olan Veysel Demir, Bingöl'de vatandaşların çok fazla dışarı çıkmadığını belirterek, "Korona salgınından dolayı Bingöl'de çok fazla kimse dışarı çıkmıyor. Sokaklar neredeyse boş. İnşallah kısa zamanda da bunu atlatacağımızı umuyorum" dedi.

Bingöl halkının bu konuda duyarlı olduğunu aktaran fırın işletmecisi Şiyar Bakır ise, " Dünyayı saran bu korona virüsle hepimiz mücadele ediyoruz. Bingöl'de bu konuda çok duyarlı. Halkımız, sanki sokağa çıkma yasağı var gibi davranıyor. Hafta sonu çok az yoğunluk var hatta boş diyebiliriz sokaklar. Yine Ramazan ayının da etkisi var. Biz fırıncılar olarak normal süreçte iftara birkaç dakikaya kala satış yapardık ama şuan iftara 2 saat kala kapatıyoruz. Temennimiz biran önce feraha kavuşmaktır" şeklinde konuştu.

Bingöl halkı korona virüs tedbirlerine uyuyor

Kaynak: İHA

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