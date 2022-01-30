Bingöl'de UMKE 2 aylık hamile kadın için seferber oldu

BİNGÖL - Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapalı mezrada mahsur kalan 2 aylık hamile kadın için UMKE ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü Korucuk mezrasının yolu etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Köyde ikamet ettiği öğrenilen 33 yaşındaki 2 aylık hamile Feride Arkan'ın sancıları artınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ancak köy yolunun kapalı olmasından dolayı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi harekete geçti. Tam paletli ambulans ile mezraya hareket eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından hamile kadına ulaştı. Hamile kadın ekiplerce yolun açık olduğu bir noktaya getirilerek sağlık personellerine teslim edildi.

Hastanın tedavisine Genç İlçe Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenilirken, hasta yakınları hem UMKE hem de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.