Son dakika gündem: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Son dakika gündem: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Son dakika gündem: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Yayladere kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı olduğu bilgisine ulaştı.

EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, kent genelinde terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika gündem: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Son dakika gündem: Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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