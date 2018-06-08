Bingöl'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Bingöl'de teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu,3 asker yaralandı.
PUSU KURAN TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI
Bingöl'ün Yedisu ilçesi Kabayel karakolundan askerler çöp dökmeye çıktı. Bu sırada daha önceden pusu kurduğu ileri sürülen teröristler, askerlere ateş açtı.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
İlk açılan ateşte 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI
Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'taki operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.