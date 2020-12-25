Bingöl'de metruk yapıda zincirle bağlanan köpek kurtarıldı
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Bingöl'de metruk yapıda zincirle bağlanan köpek kurtarıldı

25.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:28
Bingöl'de metruk yapıda zincirle bağlanan köpek kurtarıldı

Bingöl'de metruk bir yapının bodrumunda zincirle bağlanıp aç ve susuz bırakılan köpek, vatandaşların ihbarıyla ekipler tarafından kurtarıldı.

Bingöl'de metruk bir yapının bodrumunda zincirle bağlanıp aç ve susuz bırakılan köpek, vatandaşların ihbarıyla ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde terk edilmiş bir binanın bodrumunda zincirle bağlanan köpek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi'ne bildirdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zincirle bağlanmış köpeği mahsur bırakıldığı yerden kurtardı. Uzun süredir aç kaldığı tahmin edilen köpek, geçici hayvan barınağına götürülerek koruma altına alındı.

Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan sağlık taramasında dilsiz dostumuzda anormal bir duruma rastlanmadı. Aç ve susuz kaldığı için biraz bitkin düşmüş. Bu dostumuz da barınağımızda koruma altına alındı" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'de metruk yapıda zincirle bağlanan köpek kurtarıldı
Bingöl'de metruk yapıda zincirle bağlanan köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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