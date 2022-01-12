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Son dakika: Bingöl'de korkutan yangın

Son dakika: Bingöl'de korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bingöl'de bir köydeki evin çatısında yangın çıktı.

Bingöl'de bir köydeki evin çatısında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Erentepe köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evin çatısından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin çatısında çıkan yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Sinan Atan-İHA)

Son dakika: Bingöl'de korkutan yangın

Son dakika: Bingöl'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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