Bingöl'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Bingöl'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Bingöl'de havalimanı kavşağında kamyon ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de havalimanı kavşağında kamyon ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Genç Karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen panelvan minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 21 ACA 676 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

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