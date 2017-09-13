Bingöl'de Elma Ağacı İkinci Kez Çiçek Açtı

Bingöl'de etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bir elma ağacı, meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçek açtı.



Bingöl Merkez eski İnalı Mahallesi Çevre Yolu güzergahında Osman Hacı Polat'a ait bahçede bulunan elma ağacı, meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçeklendi.



Polat, bahçesinde ilk defa böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:



"Burada birçok meyve ağacı var ama dalında meyvesi varken çiçek açan bir ağacı ilk defa görüyorum. Yoldan geçenler gelip ağaca bakıyorlar. Bu ağaç yol güzergahında olduğu için meyvelerini de hayrat olsun diye veriyoruz. Bunun illaki bir bilimsel açıklaması vardır. Sonbaharda böyle bir olayın yaşanması beni şaşırttı. Ben buna sadece Allahın hikmetidir diyorum."