GENÇ, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 3 odalı sığınakta çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Genç ilçesi kırsalında 3 odalı bir sığınakta bölücü terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 29 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 3 odalı 1 sığınakta; 20 kilo amonyum nitrat, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet mutfak tüpü, piknik tüpleri, 32 adet pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.