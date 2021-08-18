Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
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Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl Belediyesi, hicri yılın ilk ayı Muharrem dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bingöl Belediyesi, hicri yılın ilk ayı Muharrem dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Genç Caddesindeki Dörtyol Saat Kulesi önünde aşure etkinliği düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte standı ziyaret eden vatandaşlara aşure ikram edildi. Etkinliğe dair belediyeden yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildiği belirtildi. Açıklamada, "İslam dinimizin en kıymetli dört ayından biri olan Muharrem ayı, birliğimiz ve dirliğimiz açısından büyük öneme sahiptir. Bu ay aynı zamanda Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesi dolayısıyla hicri yılın da başlangıcıdır. Bu mübarek ayda binlerce yıldır süren geleneği yaşatmak için hemşehrilerimize aşure ikramında bulunduk. Dayanışmanın, paylaşmanın, barışın, kardeşliğin, muhabbetin ve birliğin simgesi olan aşure etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Muharrem ayında şehit düşen peygamber efendimizin torunu, şehitler şehidi Hz. Hüseyin'i ve Kerbela Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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