Bingöl Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

18.10.2019 16:15

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile AK Parti Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arıkan, Türkiye'nin hem sahada hem de masada kazandığını söyledi.

"Bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur." diyen Arıkan, "Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortada. Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmekte." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir." diyen Arıkan, Belediye Meclisinde AK Parti grubu olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkenin ve kahraman Mehmetçik'in yanında olduklarını aktardı.

Arıkan, bu günün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp, bir ve beraber olma günü olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA