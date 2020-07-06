Binbir nasıl yazılır? TDK'ya göre binbir mi, bin bir mi? Binbir ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "binbir". Peki, bin bir nasıl yazılır? TDK'ya göre binbir mi, bin bir mi yazılır?

Binbir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, binbir TDK'ya göre nasıl yazılır? Bin bir nasıl yazılır? Bin bir mi, bin bir mi? TDK'ya göre binbir kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BİNBİR NASIL YAZILIR? Bin bir: Yanlış Binbir: Doğru BİNBİR İLE ÖRNEK CÜMLELER Binbir: sıfat, (bi'nbir) Pek çok, çok sayıda: "Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı." - Ayla Kutlu