Binbir nasıl yazılır? TDK bin bir ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "binbir". Peki, bin bir nasıl yazılır? TDK'ya göre binbir ayrı mı, bitişik mi yazılır?