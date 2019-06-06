Binali Yıldırım'ın PKK telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, Diyarbakırlıların Kürtçe bayramını kutlayarak Kürtçe selamlama yaptı. Vatandaşların söylediği 'Bir Şarkısın Sen' ve AK Parti 2011 seçim şarkısı olan 'Aynı Yoldan Geçmişiz Biz', şarkılarına eşlik eden Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

PKK TELAFFUZU ÇOK KONUŞULDU

Binali Yıldırım konuşması sırasında, "Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimize zarar veren kim? PKK (PeKeKe) değil mi? Kürtlere de Türklere de zarar veren, her tarafı yakıp yıkan, buraların kalkınmasını geciktiren kim? Terör örgütü." ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım'ın PKK'yı telaffuz ediş şekli sosyal medyada gündem oldu.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



"TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRMEYİZ"

"Diyarbakır'ın tüm komşu illerini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdi, milleti birleştirdik. Ama bir şeyi yapmayız; Türkiye'yi böldürmeyiz. Doğu'ya en güzel havalimanını buraya yaptık. Diyarbakır'a her şey yakışır. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'ın birçok sorununu hallettik. Sorunları torunlara bırakmadık. Çünkü biz ülkemizi, milletimizi, Türkiye'yi seviyoruz."

"ŞEYTANCA PLANLARI ALT-ÜST EDEN ERDOĞAN'DIR"

"Başbakanlığım sırasında Sur'da, Bağlar'da Kayapınar'da terör örgütü buraları yaktı, yıktı. Birçok insanımız hayatını kaybetti.6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil, milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke. Bu bölge üzerindeki şeytanca planları alt-üst eden Recep Tayyip Erdoğan'dır."

"İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR"

"Türkiye ne kadar önemli bir ülke ise İstanbul'da o kadar önemli bir yerdir. İstanbul denince Türkiye akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakırlı İstanbul'da yaşıyor. "

"İSTANBUL BAYRAMINA HAZIR MISINIZ?"

"Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçim yapıldı. Türkiye'nin her yerinde seçim yapıldı. Gelecek 5 yıl için yerel seçim yapıldı. Tüm seçimler bitti ama bir seçim bitmedi. O da İstanbul seçimidir. Neden bitmediğini siz biliyorsunuz. Seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ramazan Bayramı'nı kutladık, Kurban Bayramı'nı da kutlayacağız ama iki bayram arasında İstanbul bayramı da var. İstanbul bayramına hazır mısınız?"

"KÜRDİSTAN MEBUSU DA VARDI"

"İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı"