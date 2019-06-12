Binali Yıldırım'ın "ekümenik" tweet'ine CHP'den tepki geldi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un isim gününü Türkiye'nin resmi olarak tanımadığı "ekümenik patrik" statüsüyle kutladı. Binali Yıldırım'ın "ekümenik" statüsünü telaffuz etmesine CHP'den tepki geldi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda Yıldırım'ın söz konusu tweet'ini okurken, "Bu doğru mudur?" diye sordu. Yıldırım, tebrik mesajını "ekümenik" statüsüne CHP'den gelen tepkiler sonrasında kaldırırken, "ekümenik" kelimesini çıkarttığı mesajını bir saat içinde yeniden paylaştı. "Ekümenik" statüsü, Cumhuriyet tarihinde ilk defa dile getirildi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Pontus' iması yapıldığını hatırlatırken, "Sonra da Rum Rum Ortodoks Patriği'ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımadığı "Ekümenik" ifadesi ile selam gönderirsiniz. Tepki alınca da hemen silersiniz. AKP adayının bu ifadesi gaftan öte büyük bir skandaldır!" ifadeleriyle Yıldırım'ın tebrik mesajına tepki gösterdi.

"BİNALİ BEY 'TWİTİ KUZENİM ATMIŞ DİYEBİLİR"

Taşcıer, AKP Grup Başkanvekilleri'nin Yıldırım'ın mesajını "danışman hatası" diyerek 'geçiştirmeye' çalıştığını söylerken "Binali Bey 'twiti kuzenim atmış' diyebilir" dedi. Taşcıer, "Aman Binali Bey dikkat edin, bunun bir sonrası 'İstanbul'u Konstantinapol yapacağız' ifadesi olur. Öyle twit atmayasınız..." diyerek tepkisini sürdürdü.

İşte Binali Yıldırım'ın tepkiler üzerine attığı yeni tweet;

EKÜMENİKLİK NEDİR?

Ekümenik sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi, genel olarak Ortadoks, Protestan ve Katolik kiliselerin tek bir kilise haline gelmesidir.

İkinci anlamı ise Fener Rum Patrikhanesi'nin muhtar ve eşit Ortodoks kiliseleri arasında onursal önceliğidir. Fener Rum Patrikhanesi bu unvanı ile Ortodoks kiliselerinin birliğini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Geçmişte Ortodoks kiliseleri, birbirlerinin üzerinde değil, yan yana ve ayrı ayrı örgütlenmişlerdi. Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik olmasını başta Yunanistan olmak üzere çeşitli AB ülkeleri desteklerken, Türkiye, Patrikhane'nin ekümenikliğini resmi olarak tanımıyor.

Geçmişte ekümeniklik, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının coğrafi ve siyasi birliğine dayanmıştır. Bugün böyle bir temel yoktur.