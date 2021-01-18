Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu
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Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu

18.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:48

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi için Manisa'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kongre sonrasında Ahmetli Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Alhan'dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Yıldırım, daha sonra iş adamı İlhan Albayrak'a ait tarım firmasına geçti.

Binali Yıldırım'a, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen ve Tamer Akkal da eşlik etti.

Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu
Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu
Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu
Binali Yıldırım Ahmetli'de ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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