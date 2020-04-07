Binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında iki daire kullanılmaz hale geldi.

Yeni Mahalle Komiser Sadi Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Zonguldak ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında binanın çatısıyla 2 daire kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Emine Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sahibinin Almanya'da olduğunu ve kendisine bilgi verildiğini söyledi.

Kaynak: AA