Bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

03.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:44
Bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te bir araç içerisinde bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bir araç içerisinde bin 65 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Polisler olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesinde 1 araçta yapılan arama sonucu 213 adet plastik kutu içerisinde faturası olmayan bin 65 litre kaçak alkol ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili bir şüpheli hakkında işlem başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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