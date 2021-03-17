BİMDER'in "Yetim gülerse dünya güler" projesi devam ediyor
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BİMDER'in "Yetim gülerse dünya güler" projesi devam ediyor

17.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:13
BİMDER'in

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), başlattığı "Yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamında yetim ailelere yardımda bulunuyor.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği (BİMDER), başlattığı "Yetim gülerse dünya güler" projesi kapsamında yetim ailelere yardımda bulunuyor.

Dernekten yapılan açıklamada, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan yerel esnafa destek amacıyla yetim ailelerine verilen yardım kumanyalarının yerel esnaftan satın alındığı belirtildi.

Açıklamada, derneğin yürüttüğü "Yetim gülerse dünya güler" projesi ile ilçede 50 aileye destek sağlandığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, proje kapsamında her ay yetimlere 150'şer lira gıda desteği verildiğini belirtti.

Dernek olarak her ay 50 yetim ve öksüz aileye gıda yardımında bulunduklarını dile getiren Görür, "Bu zor kış günlerinde, pandemi sürecinde esnafımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Bozkırımızdaki yerel marketlere beşer aile göndererek esnafımıza da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bize bu desteklerinden dolayı yardımsever gönül dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

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