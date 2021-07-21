BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı?

Şok, A101, BİM, Migros gibi marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız internetten "BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı? " araştırıyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Şok, A101, BİM, Migros gibi marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız internetten "BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı? " araştırıyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

BİM NE ZAMAN KAPANIYOR?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.