BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı?

BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Şok, A101, BİM, Migros gibi marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız internetten "BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı? " araştırıyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Şok, A101, BİM, Migros gibi marketlerin açılış ve kapanış saatlerini merak eden vatandaşlarımız internetten "BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı? " araştırıyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

BİM NE ZAMAN KAPANIYOR?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Bülent Turan Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BİM ne zaman kapanıyor? Marketler bayramda açık mı, kapalı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:08:07. #1.15#

title