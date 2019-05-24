BİLSEM öğrencileri resim sergisi açtı

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) resim bölümü öğrencilerinin yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.

Özel yetenek sınavlarını başarıyla kazanarak BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazan öğrenciler, tablo, kabartma, heykel ve resim çalışmaları yapıyor.

Yaptıkları çalışmaları Kültür Merkezi'nde sergileyen öğrenciler, sergiyi gezenlere şiir ve şarkılar okudu.

BİLSEM Müdürü Ekrem Oruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin genel ve zihinsel yetenek sınavlarından sonra BİLSEM'de eğitim görmeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla haftanın 5 günü belli programlar dahilinde ders veriyoruz. Bu öğrencilerimiz yıl sonunda bu çalışmalarını halkımızla buluşturdu. Ne mutlu bize. Gerçekten çok özveri ve fedakarlıkla ortaya çıkan ürünlerdir. Velilerin ve vatandaşların sergimize katılması bizleri ayrıca mutlu etti."

Kaynak: AA