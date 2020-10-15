Bilmukabele ne demek? Kısaca anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Niçin kullanılır?
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Bilmukabele ne demek? Kısaca anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Niçin kullanılır?

15.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:04
Bilmukabele ne demek? Kısaca anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Niçin kullanılır?

Günümüzde çok sık olmasa da kullandığımız bir kelimedir. Özellikle herhangi bir cümle karşısında tek kelimelik cevap olarak harika sonuçlar verir. Peki bilmukabele kelimesinin anlamı nedir? Nasıl ve nerelerde kullanılır?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Bilmukabele kelimesi 'karşılık olarak' anlamına gelmektedir. Diğer bir anlayışla herhangi bir cümle veya davranış karşısında, "Ben de size, ben de, size de ya da sizlere de" şeklinde bir karşılık bulunmaktadır. Peki nerelerde kullanılmaktadır? Bilmukabele kelimesinin sözlük anlamı nedir?

BİLMUKABELE NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Bilmukabele kelimesi 'karşılık olarak' anlamına gelmektedir. Diğer bir anlayışla herhangi bir cümle veya davranış karşısında, ben de size, ben de, size de ya da sizlere de şeklinde bir karşılık bulunmaktadır.

Bilmukabele sözlük anlamı 'karşılık olarak' biçiminde ele alınır ve cümle içerisinde kullanılır. Özellikle tek başına değerlendirilen en önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Karşıdaki kişinin söylediği bir cümle üzerine, aynı duyguları paylaştığını anlatmak için değerlendirilmektedir.

Böylece birçok farklı anlamı tek bir kelime üzerinden karşı tarafa aktarmak mümkün olabilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

'' Hürmetler ederim. - Bilmukabele''

Karşılıklı olarak aynı duygulara sahip olduğumuz durumlarda kullanılmaktadır.

TDK ANLAMI NEDİR?

Bilmukabele ne demek? Kısaca anlamı nedir? TDK anlamı nedir? Niçin kullanılır?

1. Zarf, eskimiş Karşılık olarak.

2. Zarf, eskimiş Birinin söylediği söze karşılık söylenen 'ben de, size de, sizlere de' anlamında kullanılan bir söz:

'' Hürmetler ederim. - Bilmukabele''

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 12:04:35. #1.15#
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