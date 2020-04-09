Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
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Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını sebebiyle hayatın normale dönmesinin 2021 Sonbaharı'nı bulacağını öngördü.

09.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:39

Henüz Kkoronavirüs salgını ortaya çıkmadan önce pandemi tehdidinin ciddiye alınıp hazırlık yapılması çağrısı yapan ve bu yöndeki çalışmalara destek sağlayan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 Sonbaharı'nı bulacağını öngördü.

"AŞININ GELİŞTİRİLMESİ EN AZ 1 YIL SÜRER"

Amerika'da PBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Gates, koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini belirterek aşı bulunmadan hayatın normale dönemeyeceğini; özellikle çok sayıda insanın katılımıyla yapılan etkinliklerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

ÇİN ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Koronavirüs sonrasında hayatın nasıl olacağını anlamak için Çin'in iyi bir örnek olduğunu dile getiren Gates, "Çin'de insanlar işe geri dönmeye başladı ama maske takmak zorundalar. Sokaktaki insanların vücut sıcaklığı sürekli kontrol ediliyor. Büyük spor etkinlikleri yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN VİRÜSÜ NE KADAR YAYDIĞI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ANLAŞILACAK"

Hayata dönüşün yaş gruplarına göre kademelendirilebileceğini belirten Bill Gates, "Çocukların hastalığı ne kadar yaydığı önümüzdeki dönemde daha net anlaşılacak. Eğer risk yüksek değilse çocuklar sınıf ortamında ders yapmaya daha önce başlayabilir" dedi.

Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur

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Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
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