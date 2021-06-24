Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri
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BİLİYORUM SANA GİDEN YOLLAR KAPALI
Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni
Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini
Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli
Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan o
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Cemal Süreya
Kaynak: Antoloji.com -Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri