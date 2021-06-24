Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri
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Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri

Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri
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Cemal Süreya'in Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri Cemal Süreya tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri

Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri Cemal Süreya'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri

BİLİYORUM SANA GİDEN YOLLAR KAPALI

Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm

Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım

Ben artık adam olmam bu derde düşeli

Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan o

..........

..........

Cemal Süreya

Kaynak: Antoloji.com -Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri

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Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Cemal Süreya Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı şiiri - Haberler
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