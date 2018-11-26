Bilinmeyen Sızıntı Binlerce Yıllık Tarihi Yapıyı Tehdit Ediyor

Didim'de bulunan binlerce yıllık Apollon tapınağında su sızıntısı yaşanıyor. Kaynağı belli olmayan su sızıntıları tapınak içerisinde yosunlaşmaya neden olurken, sızıntının neden kaynaklandığına dair çalışmalar başlatıldı.

Aydının Didim ilçesinde bulunan ve her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği 2 bin yıllık tarihi Apollon Tapınağında yaşanan su sızıntısının kaynağı belirlenemedi. Tarihi tapınak kaynağı belirlenemeyen su sızıntısının tehdidi altında bulunurken, yaşanan sızıntı sebebiyle tapınak içerisinde yosunlaşma başlarken, ortaya çıkan görüntü ise tepkileri de beraberinde getiriyor. Mahalle sakinleri sızıntının yağmurdan kaynaklanmadığını ve aylardır bu şekilde sızıntının devam ettiğini belirtirken, yaşanan sızıntının kesilmesini istediler. Tapınağın içerisindeki suyun kaynağını tespit etmek için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) teknik inceleme başlattı.

ASKİ yetkilileri ise su sızıntının kaynağını tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtirken Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ise Tapınaktaki sızıntının yeni bir durum olmadığını, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Alman kazı ekibi, Müze Müdürlüğü, Kaymakamlık ve ASKİ'nin çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, bölgenin SİT alanı olması sebebiyle makine ve ekipmanın kullanılamadığını belirtti.

Teknik bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, "Tarihi dokuya zarar vermeden sorunun nedeni araştırılıyor. ASKİ'de bu konuda çalışma yapıyor" dedi. - AYDIN